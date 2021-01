Rubrique sponsorisée La SPL SUDEC: Nouveau prestataire pour la collecte des ordures ménagères au Tampon et à l'Entre-Deux

Par CASUD - Publié le Mardi 5 Janvier 2021 à 15:42 | Lu 98 fois

Depuis le 1er janvier 2021, la collecte des ordures ménagères sur les communes du Tampon et de l’Entre-Deux est assurée par la nouvelle entreprise publique SUDEC.

En confiant cette mission à SUDEC, la communauté d’agglomérations du Sud a fait le choix d’un prestataire 100% local et dont la gestion est exclusivement assurée par la CASUD.

Ce choix garantit u meilleur contrôle des coûts de collecte et permettra, d’une part, de maîtriser dans l’avenir l’évolution des taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui sont payées chaque année par les familles, et d’autre part, de chercher des pistes d’économies.

SUDEC père ses activités avec une équipe de femmes et d’hommes, professionnels expérimentés de l’entreprise précédente, et avec un parc de véhicules bien adaptés à nos besoins.

Depuis le 02/01/2021, la collecte des ordures ménagères, mais aussi des déchets verts, des encombrants, des véhicules hors d’usage et des bornes à vert est donc effectuée par SUDEC.

Quelques retards dans la collecte sont actuellement en cours de réglage. En effet, une période d’adaptation est nécessaire du fait de cette reprise récente et de la mise en place de nouveaux circuits pour une meilleure offre de service.

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter la CASUD au Numéro Vert suivant: 0800 327 327 ou par mail à contact@casud.re

La CASUD remercie ses usagers pour leur compréhension et leur patience, et souhaite à toutes et à tous une heureuse année 2021.