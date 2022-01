La SPL EDEN lauréate du Trophée des EPL : Sa mission de lutte antivectorielle récompensée

Patrick Jarry, conseiller départemental des Hauts-de-Seine et maire de Nanterre est en visite à La Réunion en sa qualité de Président de la Fédération Nationale des Entreprises Publiques Locales (FedEpl). Cette association, créée en 1956, regroupe actuellement au niveau national quelque 11 000 élus à la tête des 1 355 sociétés de la gamme des EPL telles que les SEM, les SPL et les SEMOP. Elle pilote une action de veille prospective et stratégique afin d’anticiper et de construire l’avenir du mouvement EPL. Elle est également présente au sein d’une vingtaine d’organismes nationaux comme l’ANRU ou encore le Conseil national d’orientation de BPI France.



CONCOURS NATIONAL



Chaque année, la FedEpl organise un concours national qui vise à mettre en valeur des initiatives significatives des EPL au service des territoires. L’édition de 2021 des Trophées des EPL, dans la catégorie « Services au public » a été remportée par la SPL EDDEN. Créée en 2019 sous l'impulsion du Conseil Départemental de La Réunion, cette structure a mis en avant sa mission de lutte antivectorielle dans toute l’île, au profit des personnes les plus vulnérables. Intitulé « Lutte antivectorielle et promotion d’un écosystème social et environnemental », le dossier présenté par la SPL EDDEN a été désigné lauréat parmi une cinquantaine d’autres candidatures venues de toute la France, lors du congrès annuel de la FedEpl qui s’est tenu à Toulouse en octobre 2021.



UNE BELLE RECONNAISSANCE



C’est à cette occasion, que le Président de la EfdEpl, Patrick Jarry s’est proposé de venir remettre le prix directement à La Réunion. Ce fut chose faite ce lundi 25 janvier dans l’Hémicycle du Conseil Départemental. « C’est une belle reconnaissance des missions et actions de la SPL EDDEN en tout juste 2 ans d’existence » s’est réjouit le Président du Département Cyrille Melchior participant à la cérémonie par visioconférence. Béatrice Sigismeau Présidente de la SPL EDDEN et 4ème Vice-présidente du Département, à qui le Trophée a été remis, n’a pas manqué de remercier tous les membres de l’équipe dirigée par Gilbert Rivière, le Directeur Général et « Chef d’orchestre » de la structure qui recrute chaque année plus de 300 bénéficiaires du RSA pour les inscrire dans le cadre d’un Parcours Emploi Compétences (PEC) et qui assure également une mission d’accompagnement socioprofessionnel de 112 autres bénéficiaires du RSA recrutés par le Conseil départemental et mis à disposition de l’Office National des Forêts.



UNIQUE EN FRANCE



Toutes les activités de la SPL EDDEN ont été présentées à Patrick Jarry, à l’Hémicyle du Département. Le président de la FedEpl a pu ensuite constater de visu le travail mené sur le terrain par la SPL EDDEN lors de la visite d’une gramoune bénéficiaire de l’action de lutte antivectorielle (LAV) à Montgaillard à Saint-Denis. Patrick Jarry a apprécié la rencontre : « Nous étions chez une retraitée de 80 ans où l’équipe a œuvré pour débroussailler le jardin, pour enlever les objets encombrants, pour tailler les arbres… Elle était émue car je pense qu’au delà des actions, il y a de l’espoir dans cette opération. Il y a de la renaissance, quand elle voit son jardin qui était enfin remis en état ». Et Patrick Jarry d’ajouter que « Le jury des Trophées des EPL, présidé cette année par l’Ademe, a été sensible à cette initiative inédite. Pour la première fois, une SPL est créée dans le domaine de l’action pour la santé et en même temps sur l’insertion et le développement écologique. C’est unique en France. Ici à La Réunion, vous faites preuve de créativité pour répondre à des questions qui se posent aux habitants et au territoire ».



PARTENARIAT DURABLE, ADAPTÉ ET ADAPTABLE



Un autre événement a marqué la première journée de Patrick Jarry à La Réunion : la signature d’une charte d’engagement de la FedEpl et du Département, dans la mise en œuvre du Plan 1 million d’arbres (P1MA), précédée de la plantation de 3 espèces endémiques dans la cour du Palais de la Source : un bois de Dames, un bois de joli cœur et un bois d’éponge.



Pour le premier vice-président Serge Hoareau qui a signé le document au nom de la Collectivité, « Cette charte veut instaurer un partenariat qui se veut durable, adapté et adaptable. Le Département s’engage à soumettre au vote des élus, dans le courant de ce trimestre, un rapport créant un dispositif spécifique répondant aux attentes et spécificités des EPL réunionnaises. Ce nouveau partenariat est l’exemple même d’une ambition collective, celle de « bien travailler ensemble » au profit du territoire. Exemplaire, la démarche mérite de rayonner aussi à l’échelle du bassin indianocéanique ».



PÉPINIÈRE DÉPARTEMENTALE



Patrick Jarry pour sa part a précisé : « Avec un effectif d’environ 3 500 salariés et un chiffre d’affaire de près de 450 M€, les 37 EPL que compte La Réunion, participent activement au développement du territoire et peuvent à ce titre, être des relais pertinents pour le déploiement du P1MA ». Les deux parties s’engagent alors à construire un partenariat pluriannuel permettant d’encourager les EPL réunionnaises à se mobiliser durablement pour le déploiement du P1MA. Là aussi, la SPL EDDEN tiendra un rôle essentiel : elle assurera l’exploitation de la nouvelle pépinière départementale Bois de Fer, qui sera inaugurée ce mardi 25 janvier à Saint-Pierre, en présence de Patrick Jarry.