La SPA vous remercie !

La collecte au magasin Leclerc de MONTHYON organisée par la SPA du Grand Prado de Sainte-Marie, ce samedi 3 août, fut une très grande réussite.



De nombreux chariots remplis de nourriture pour les animaux et produits d'entretien pour le refuge et le dispensaire ont pu être collectés durant cette journée. Cette collecte nous sera très utile compte tenu des nombreux chiens et chats abandonnés au refuge et le nombre croissant d'animaux soignés à notre dispensaire.



Un très grand merci aux clients si généreux de ce magasin, au personnel de ce magasin et aussi merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour aider à cette collecte, grâce à vous tous notre collecte s'est passée dans une très bonne ambiance et nous sommes heureux d'un si beau résultat.