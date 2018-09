La SPA recherche des voyageurs accompagnateurs !

la SPA Réunion recherche actuellement (et tout au long de l'année), des personnes qui voyagent, par avion, à destination de PARIS pour accompagner des chiens où ils sont attendus et adoptés par des familles en métropole. Pour plus d'infos à ce sujet, vous pouvez contacter la présidente de la SPA Réunion Madame Denise SULA par tél au 0692 30 86 90. Merci d'avance car vous rendriez un énorme service à la SPA Réunion en faveur de nos toutous.



Petites précisions pour les voyageurs accompagnateurs :



L'enregistrement des cages, au départ de la Réunion, est fait par des bénévoles de la SPA qui vous accompagnent jusqu'au comptoir d'enregistrement de la compagnie.



Lors de votre arrivée à l'aéroport, à PARIS, vous avez simplement à sortir les cages qui se trouvent sur les tapis à bagages que vous remettrez à la sortie aux représentants de l'Association partenaire qui prennent en charge nos animaux.



Tous les frais éventuels demandés par la compagnie aérienne, relatifs à l'accompagnement par avion d'un animal de la SPA Réunion, sont à la charge de l'association.





Josiane, bénévole SPA Réunion