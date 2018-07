La SPA recherche des bénévoles pour une collecte au magasin Leclerc de la Rivière des Pluies Sainte-Marie le samedi 28 juillet de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. "Si vous avez un peu de temps libre, vous pouvez venir nous rejoindre, ces journées nous permettent de collecter nourriture pour chiens et chats et produits d'entretien pour le refuge du grand Prado", indique la SPA.



Vous pouvez appeler Hélène au 0262 28 75 15 ou au 0692 14 68 97 ou vous inscrire au refuge du Grand Prado au 0692 30 86 88.