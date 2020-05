A la Une .. La SPA lance un appel pour des dons de couverture Avec l’arrivée de l’hiver austral, la Société Protectrice des Animaux (SPA) de La Réunion appelle à la générosité des Réunionnais pour récupérer des couvertures.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 17 Mai 2020 à 17:36 | Lu 337 fois

Les nuits commencent à devenir de plus en plus fraîches et les refuges animaliers de la Société Protectrice des Animaux de Sainte-Marie et du Tampon (à Bérive) ont besoin de couvertures. Ces couvertures, qui peuvent être usagées, serviront pour les animaux hébergés.



Si des personnes possèdent des couvertures, voire des couettes, plaids, paniers, corbeilles qu'elles n'utilisent plus, elles peuvent aller les déposer au refuge de Sainte-Marie (Tél: 0692 30 86 88) et au refuge du Tampon (Tél: 0262 43 45 21 ou 0692 68 70 91) chemin de la Bergerie. Les gestes barrières devront être respectés.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité