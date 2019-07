La SPA a besoin de bénévoles

La SPA recherche des bénévoles pour une collecte au magasin Leclerc rue Monthyon à Saint-Denis le samedi 3 août 2019 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.



Cette journée nous permettra de collecter nourriture et produits d'entretien pour les deux refuges SPA (celui du Grand Prado de Sainte-Marie et celui du Tampon à Bérive) et son dispensaire.



Vous pouvez appeler Hélène au 0262 28 75 15 ou au 0692 14 68 97 ou vous inscrire au refuge du Grand Prado ou au dispensaire SPA, 26 Chemin des Ecoliers - Moufia - Sainte-Clotilde, Tél : 0262 41 50 44 ou 0692 67 02 37. Nous vous remercions, par avance, pour votre précieuse aide.