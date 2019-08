La SPA a besoin d'aide pour les soins de Jalaya

La SPA de La Réunion est sollicitée de plus en plus pour des appels concernant des maltraitances faites aux animaux domestiques.Elle est une association de protection dont le devoir est de sauver le maximum d'animaux. Ses bénévoles consacrent une partie de leur temps à soutenir son action en aidant au sauvetage d'animaux récupérés errants sur les routes ou chez des particuliers peu soucieux du bien-être des animaux.



Dernièrement, nous avons récupéré au refuge du Grand Prado de Sainte-Marie un chiot femelle d'environ 3 mois qui a été amenée par une personne qui l'avait trouvée boîtant de la patte arrière sur la route, la responsable du refuge a décidé de l'amener au cabinet vétérinaire le plus proche afin d'effectuer des radios qui ont confirmé une double fracture de la patte arrière droite.



Le lundi 5 août, nous avons donc amené JALAYA (nom donné par la jeune fille qui l'a récupérée) au cabinet vétérinaire de Saint-Paul pour faire le diagnostic qui a bien confirmé deux fractures récentes du tibia. Voici le compte rendu du Dr Nedellec :

« Les deux os sont cassés (tibia et fibula) donc c'est une indication chirurgicale (plaque vissée). L'opération s'est déroulée lundi 5 août avec succès, JALAYA est sortie de la clinique vétérinaire ce mardi 6 août.



JALAYA est actuellement en Famille d'accueil provisoire en attendant qu'elle trouve une autre famille afin que les soins et sa rééducation se fassent dans les meilleures conditions.



La facture de la clinique vétérinaire concernant l'opération s'élève à 694.40€ et, comme très souvent, nous sommes confrontés à ce genre de cas douloureux, notre Association sollicite les Amis des Animaux pour nous aider à financer le paiement de cette facture.



Pour aider JALAYA, vous pouvez envoyer un don par chèque, inscrit au dos

« SOINS POUR JALAYA » à l'adresse suivante :



SPA Réunion

Refuge du Grand Prado

113, rue André Lardy

La Mare

97438 Sainte Marie



Un reçu fiscal vous sera adressé à votre demande à l'adresse indiquée sur le chèque.



Les dons au profit des associations ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Elle est égale à 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable.



Exemple pour un versement de 50.00€, après déduction fiscale vous paierez réellement 17.00€

L'association, le personnel et les bénévoles vous remercient pour l'aide que vous apporterez à financer les soins de JALAYA.



Thérèse, bénévole SPA Réunion