A la Une . La SNSM de St-Gilles en pilotage automatique

La vedette de la SNSM de Saint-Gilles est équipée d'un pilote automatique. De quoi libérer les sauveteurs en mer de la fatigue, et permettre ainsi des recherches plus efficaces. Par M.A - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 06:51 | Lu 135 fois

Voilà qui facilite grandement les missions. La vedette de la SNSM de Saint-Gilles a été équipée l'an dernier d'un pilote automatique. Après une phase d'installation et de calibrage, l'appareil est venu soulager les sauveteurs lors des opérations en mer.



"Parfois on sort en recherche dès 4h du matin, pendant plusieurs heures, dans la nuit et la houle. Le pilote permet de libérer de la fatigue", explique Xavier Boyer, patron référent de la station, avant de partir sur un exercice en mer. "Il permet de garder une grande ligne droite sur plusieurs kilomètres, de sortir le barreur de sa cabine et d'avoir une recherche plus approfondie, même si on garde toujours un œil sur la route. On peut rester plus longtemps, être plus concentrés".



Plus d'énergie sur les recherches

Le pupitre de commande du pilote automatique est installé dans la cabine, au-dessus de la barre. Il est directement relié aux moteurs, à l’arrière du bateau. "Il influe sur la direction des moteurs, mais pas sur la puissance. Il est relié à un giroscope, c’est comme une grosse boussole. Il garde le cap jusqu'à ce qu'on lui dise de changer", explique Jean-Marc Thévenin, président de la SNSM de Saint-Gilles. "On a besoin de faire des rails dans l'eau pour ratisser la zone. Le pilote dessine ces rails de façon très précise".



Un petit bijou d'une valeur de près de 5000 euros, dont seule la station de l'Ouest est pour l'instant dotée. "Ça nous a été offert par le Lion's club France Austral de Saint-Denis. C’est un gros cadeau" se réjouit-il. Grâce à cet outil, "les sauveteurs pourront mettre plus d'énergie dans les recherches, et moins sur la barre", résume-t-il avant de prendre le large avec son équipe.