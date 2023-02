La SML appelle les autres syndicats de médecins à l’union

Pour ceux peut-être encore non informés, tous les syndicats de Médecins Libéraux de France sont réunis dans une intersyndicale nationale avec 2 mots d’ordre principaux, la fermeture des cabinets le 14 février, et une grève illimitée des gardes.



À considérer un peu de suivi à la Réunion d’un mouvement national de grève débuté décembre 2022, le SML Réunion appelait dès le 6 janvier les médecins libéraux réunionnais à être solidaires de leurs confrères métropolitains. Les appelait encore à « se réveiller et agir » dès le 28 décembre 2022, d’ailleurs suivi plus plus tard par le président de l’ODM Réunion. Et appelait enfin le 28 janvier 2023 à la création d’une intersyndicale à la Réunion chargée de promouvoir et faire appliquer à la Réunion strictement les consignes de l’intersyndicale nationale.



Ce qui est fait, une intersyndicale réunionnaise désormais avérée bien créée rassemblant tous les syndicats de médecins libéraux représentés à la Réunion, ce dont tout le monde peut se féliciter.



C’EST POURQUOI, malgré des divergences syndicales dans leurs revendications, pour le SML Réunion AUCUN SYNDICAT LOCAL NE PEUT S’AUTORISER À FAIRE CAVALIER SEUL pour cette journée de grève du 14 février 2023.



C’EST POURQUOI, très attaché au principe d’intersyndicalité soit à une unité syndicale exemplaire déclinée à la Réunion, le SML Réunion SE JOINT À UNE DEMANDE FAITE DEPUIS PLUSIEURS JOURS À LA CSMF RÉUNION ET MG FRANCE RÉUNION DE PARTICIPER À LA CONFÉRENCE DE PRESSE VOULUE AVEC TOUS LES SYNDICATS DE MÉDECINS LIBÉRAUX ET AVEC MÉDECINS POUR DEMAIN (MPD) PRÉVUE LE 14 FÉVRIER, DE 10H00 à 12H00, AU CINÉPALMES DE CAMBAIE SAINT-PAUL.



Afin qu’aucun syndicat ne soit absent et qu’il soit bien démontré à la presse et population réunionnaise que tous les syndicats à la Réunion sont unis pour cette journée d’action.



Entendre des médecins réunionnais dire observer ce qui se passe pour ne pas agir n’est plus possible. Mais nombreux semblent comprendre désormais que c’est maintenant ou jamais et dans l’unité locale comme nationale en totale solidarité qu’il faut agir.