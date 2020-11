Communiqué La SIDR lauréate des Trophées des EPL 2020 avec son projet "La réussite scolaire pour tous"

Le projet « Réussite scolaire pour tous » de la SIDR est lauréat des Trophées des EPL 2020. La SIDR se félicite

de la reconnaissance nationale de ce projet, enclenché en septembre 2019, au service des locataires et qui

"confirme pleinement son engagement pour lutter contre le décrochage scolaire". Le communiqué : Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 07:29 | Lu 123 fois

Depuis septembre 2019, la SIDR s’est engagée auprès des familles de ses locataires pour offrir à tous les enfants, scolarisés du CP à la Terminale (CAP et BEP compris), un accès gratuit à la plateforme de soutien scolaire en ligne Acadomia.



Par ce projet, la SIDR souhaite participer à l’égalité des chances devant la réussite scolaire afin de contrer les problématiques scolaires des jeunes réunionnais. En effet, la moitié des enfants logés par la SIDR vivent en quartiers dit prioritaires cumulant fragilités économiques et sociales. Cette opération, engagée pour au moins 3 années, concerne près de 17 000 jeunes réunionnais.



Dans les perspectives de développement de son projet socio-éducatif, la SIDR a 3 ambitions : impliquer les communes pour faire rayonner le projet éducatif sur le territoire, poursuivre la promotion du dispositif auprès des associations afin de créer un maillage territorial et renforcer ses partenariats privés à travers de nouveaux services innovants aux familles.



« Notre conviction est qu’un bailleur social doit offrir davantage qu’un logement à ses locataires », a affirmé lors du point presse du 20 novembre Jacques Durand, directeur général de la SIDR. « Si ce service vient d’obtenir une reconnaissance nationale, la SIDR s’est inscrite dès le départ en complément de l’écosystème éducatif existant (Rectorat, Région, Département, communes, CAF) dans lequel la mobilisation de toutes les forces publiques et privées contribue à la lutte contre le décrochage scolaire plus aigu à La Réunion qu’en métropole », explique-t-il.



Convaincue que la médiation pédagogique est un point fort du projet, la SIDR s’appuie sur un réseau d’associations partenaires à qui elle fournit gratuitement des comptes Acadomia pour tous les niveaux scolaires pour renforcer leur corpus pédagogique. La plateforme de soutien scolaire en ligne vient compléter l’offre de services des locaux pour l’inclusion numérique implantés dans les quartiers du Bas de la Rivière et de Camélias et renforce l’ancrage de l’association sur le territoire dionysien auprès habitants.



Le bailleur social historique de l’île peut désormais s’appuyer sur le réseau solide de ses deux partenaires privés. La Prudence Créole a soutenu le projet dès son lancement en 2019 contribuant au financement du coût de la plateforme ; un choix de mécénat réalisé directement par les salariés de l’assureur réunionnais.



Actionnaire historique de la SIDR depuis 71 ans, le Département a apporté son soutien à la candidature de la SIDR lors des Trophées des EPL. « La jeunesse est un des principaux atouts de ce territoire, dynamique et volontaire. Nous devons lui donner le maximum de chances à travers la scolarité. Chaque enfant doit pouvoir obtenir toutes les qualifications nécessaires pour réussir son parcours de vie », a rappelé Marie-Lyne Soubadou, Vice-Présidente du Département déléguée aux collèges et à l'éducation.



Le Mouvement E. Leclerc Réunion, nouveau partenaire du dispositif, par la voix de Pascal Thiaw-Kine, son Président a déclaré : « Face à l'urgence sociale, accentuée par la crise que nous traversons, notre rôle est plus que jamais de nous engager dans des actions solidaires. Nous avions déjà impulsé et allons pérenniser l'opération Nout Colis Solidaire pour la distribution de denrées aux plus démunis. C'est pourquoi, nous n'avons pas hésité lorsqu'il a fallu s'engager aux côtés de la SIDR dans cette opération visant à lutter contre le décrochage scolaire. A travers ce partenariat, nous montrons notre attachement à des valeurs communes que sont l'ancrage territorial et l'inclusion ».



Légende photo : (de gaude à droite) : Pascal Thiaw-Kine (Président du Mouvement E. Leclerc Réunion), Axel Naillet (Directeur de l'ADRIE, association partenaire), Laurence Assouline (Présidente de l'ADRIE), Jacques Durand (Directeur général de la SIDR), Marie-Lyne Soubadou (Vice-Présidente du Département déléguée aux collèges et à l'éducation), Aymeric Logez (membre de l'équipe projet réussite scolaire SIDR), Francis Sers (responsable communication et marketing de la Prudence Créole).





Publicité Publicité