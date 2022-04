Communiqué La SICALAIT rend hommage à Frantz Sanassama

La SICALAIT rend hommage au plus ancien éleveur laitier de La Réunion, Frantz Sanassama, décédé le 2 avril dernier à l'âge de 90 ans. Par N.P - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 09:59

Le plus ancien éleveur laitier de La Réunion, Frantz SANASSAMA, s’en est allé le 2 avril 2022 à l’âge de 90 ans. La SICALAIT veut aujourd’hui rendre hommage à ce bâtisseur, à la bonne humeur contagieuse, sans qui la filière lait réunionnaise n’aurait jamais pu exister.



De lui, sa fille Brigitte rappelle « l’homme bon vivant, passionné et exigeant avec lui-même qui n’a pas hésité à retourner à quarante ans sur les bancs de l’école pour savoir mieux lire et écrire. Il avait aussi une excellente mémoire et une culture générale à toute épreuve ».



Né en novembre 1931, Frantz SANASSAMA avait connu plusieurs vies avant de devenir éleveur de vaches laitières. Chauffeur de « car courant d’air » sur la ligne Saint-Pierre / Saint-Denis, il aussi été un des acteurs clés de la construction de l’actuelle route des plaines, lui qui chaque semaine allait recruter des travailleurs sur la côte - à Saint-Pierre - pour leur semaine de travail dans les Hauts. Frantz possédait trois Berlier et un camion RENAULT qui servaient à des chantiers de travaux publics dans les Hauts.



L’élevage de vaches laitières, Frantz SANASSAMA l’avait côtoyé depuis l’enfance, avec les quelques animaux que ses parents, Jules et Jeanne, possédaient dans leur propriété, comme tant d’autres Réunionnais de l’époque qui produisaient eux-mêmes le lait destiné à leur consommation.



C’est en août 1962, alors que la toute jeune SICALAIT n’avait que 6 mois d’existence, que Frantz SANASSAMA se lance dans la production de lait, sur les conseils d’un technicien de la Direction des Services Agricoles (DSA). « Monsieur Frantz », comme l’appelaient respectueusement les éleveurs laitiers de la nouvelle génération, a entamé sa production de lait avec quelques vaches créoles et c’est en 1971, en grossissant son cheptel avec une quinzaine de vaches australiennes, qu’il s’y consacre pleinement.



Homme pressé, visionnaire, avec toujours un projet d’avance, Frantz SANASAMMA s’est investi dans les activités de la SICALAIT aux premières heures, en devant administrateur en novembre 1962 et représentant des éleveurs de la Petite Ferme au bureau de la SICALAIT, avant de prendre la présidence de la coopérative à deux reprises, de 1999 à 2001 et de 2004 à 2006.



« Au nom de tous les éleveurs laitiers réunionnais, je veux aujourd’hui saluer l’action et la mémoire de Frantz SANASSAMA, un pilier de la filière lait réunionnaise qui a contribué à l’installation durable d’une production de lait péi - ce qui reste unique dans un territoire d’outre-mer », conclut Martha MUSSARD, Présidente de la SICALAIT.