Faits-divers La SICA RÉVIA pousse UFC Que Choisir et la CLCV en diffamation

En novembre 2019, les deux associations de consommateurs avaient pointé du doigt une opération de dégagement de Bœuf Pays. La SICA RÉVIA, embourbée dans la polémique autour du boeuf péi, a porté plainte. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 23:02





Face à ce nouveau coup porté à la filière boeuf, la SICA RÉVIA a décidé de porter plainte et de pousser les deux associations de consommateurs devant la justice pour diffamation.



Ce communiqué de presse a ainsi "des conséquences désastreuses pour l’ensemble de la filière", a pointé ce jeudi Me Djalil Gangate accompagné de Me Jean-Jacques Morel en conseil de la coopérative. Sur le fond, l’avocat Saint-Pierrois a assuré que la "filière est organisée de manière sérieuse" alors que le scandale de la leucose bovine a plané sur les débats. Si la maladie a "plus lourdement impacté la filière lait" , il y a eu une "décrue totale" dans la filière viande, a avancé Me Djalil Gangate qui a assuré également que "la SICA RÉVIA s’attelle à éradiquer cette maladie".



"Ce n’est pas le coeur du sujet mais ce n’est pas neutre", a contextualisé la robe noire, notant que les cheptels du Japon, célèbres pour leur boeuf de Kobé mais aussi ceux d’Afrique du Sud, étaient également touchés par la leucose mais continuaient à être consommés voire prisés.



Au bénéfice de la coopérative des éleveurs bovins, 1 euro de dommages et intérêts pour une affaire de principe et "non pas symbolique" a été demandé.



Pour la défense des deux associations de consommateurs, Me Fabrice Saubert a précisé que la leucose n’avait pas été mentionnée dans le communiqué et que les écrits sont restés "dans le cadre de la liberté d’expression".



