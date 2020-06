Economie La SHLMR et le Groupe Action Logement lancent un plan de relance de 250 millions d’euros par an

La SHLMR du groupe Action Logement lance un plan de relance de soutien aux entreprises réunionnaises et au BTP. 250 millions d’euros par an et la mise en chantier de nouveaux logements ont été annoncés. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 17:31 | Lu 55 fois





150 logements par trimestre devraient également être rénovés. Le plan de relance comprend aussi une aide aux bailleurs sociaux pour la prise en charge des surcoûts engendrés par la crise du Covid-19.



Parmi les aides aux salariés et aux demandeurs d’emploi en difficultés, "Action Logement Service, filiale du groupe Action logement, proposera, dès le 30 juin prochain, une aide exceptionnelle d’un montant de 150 euros (renouvelable une fois), pour les demandeurs d’emplois et les salariés du privé dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC". Après avoir renforcé ses équipes pour accompagner ses locataires la SHLMR et le groupe Action Logement lancent la deuxième phase de leur "plan de relance exceptionnel". Jusqu’à 250 millions d’euros par an pour les 5 années à venir seront déployés dans l’objectif de mettre en chantier 1053 logements dans les 9 mois à venir, "soit une moyenne de 350 logements par trimestre au lieu de 150 les années précédentes".150 logements par trimestre devraient également être rénovés. Le plan de relance comprend aussi une aide aux bailleurs sociaux pour la prise en charge des surcoûts engendrés par la crise du Covid-19.Parmi les aides aux salariés et aux demandeurs d’emploi en difficultés, "Action Logement Service, filiale du groupe Action logement, proposera, dès le 30 juin prochain, une aide exceptionnelle d’un montant de 150 euros (renouvelable une fois), pour les demandeurs d’emplois et les salariés du privé dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC".