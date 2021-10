A la Une .. La SEOR veut réintroduire la perruche verte des Mascareignes

La SEOR étudie actuellement la possibilité de réintroduire la perruche verte des Mascareignes à La Réunion. Cet oiseau en voie d’extinction a disparu de l’île, mais est toujours présent à Maurice. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 11:35





La structure souhaite réintroduire la perruche verte des Mascareignes dans l’île d'où elle a disparu depuis le 18e siècle, contrairement à l’île Maurice. Pour éviter de faire une erreur, la SEOR a décidé de lancer une étude de faisabilité de ce projet. L’organisme a mis en ligne



Éviter la disparition de l’espèce



Parmi les raisons évoquées pour cette réintroduction, la SEOR évoque le risque de disparition de l’espèce. En effet, la population de perruche verte des Mascareignes est classée vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et il ne reste que 800 individus.



La Réunion est donc la seule solution pérenne pour sa conservation.



Le calcul des risques



Réintroduire une espèce ne se fait pas sans risque, comme le rappelle l’expérience de la mouche bleue dans le département. Les craintes se portent sur les conséquences auprès de la flore locale et le risque de dissémination des plantes exotiques envahissantes transportées par les oiseaux.



Sur ce point, la SEOR se veut rassurante en expliquant que cette espèce se nourrit à majorité de fruits et pourrait au contraire contribuer à la dispersion de graines d’arbres fruitiers. Pour preuve, la régénération des arbres fruitiers est supérieure à Maurice par rapport à La Réunion.



Concernant le risque sur les autres espèces d’oiseaux, notamment le Tuit-Tuit, la SEOR va se reposer sur un panel d’experts dans le cadre d’un plan de maîtrise sanitaire. Les individus réintroduits feront l’objet d’un dépistage préalable pour les pathogènes définis par les experts comme les plus problématiques, et seront également soumis à une quarantaine au départ de Maurice et à l’arrivée à la Réunion. Réintroduire une espèce dans un milieu naturel est toujours une opération délicate qui peut bouleverser un écosystème. Pour cette raison, la Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion (SEOR) a décidé d’être particulièrement prudente sur son dernier projet.La structure souhaite réintroduire la perruche verte des Mascareignes dans l’île d'où elle a disparu depuis le 18e siècle, contrairement à l’île Maurice. Pour éviter de faire une erreur, la SEOR a décidé de lancer une étude de faisabilité de ce projet. L’organisme a mis en ligne une foire aux questions pour répondre aux interrogations.Parmi les raisons évoquées pour cette réintroduction, la SEOR évoque le risque de disparition de l’espèce. En effet, la population de perruche verte des Mascareignes est classée vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et il ne reste que 800 individus.La Réunion est donc la seule solution pérenne pour sa conservation.Réintroduire une espèce ne se fait pas sans risque, comme le rappelle l’expérience de la mouche bleue dans le département. Les craintes se portent sur les conséquences auprès de la flore locale et le risque de dissémination des plantes exotiques envahissantes transportées par les oiseaux.Sur ce point, la SEOR se veut rassurante en expliquant que cette espèce se nourrit à majorité de fruits et pourrait au contraire contribuer à la dispersion de graines d’arbres fruitiers. Pour preuve, la régénération des arbres fruitiers est supérieure à Maurice par rapport à La Réunion.Concernant le risque sur les autres espèces d’oiseaux, notamment le Tuit-Tuit, la SEOR va se reposer sur un panel d’experts dans le cadre d’un plan de maîtrise sanitaire. Les individus réintroduits feront l’objet d’un dépistage préalable pour les pathogènes définis par les experts comme les plus problématiques, et seront également soumis à une quarantaine au départ de Maurice et à l’arrivée à la Réunion.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur