Communiqué La SEOR cherche des bénévoles pour sauvegarder le tuit-tuit

La SEOR (Société d'Études Ornithologiques de La Réunion) cherche des bénévoles pour sauvegarder le tuit-tuit, dès maintenant et jusqu'à septembre. Par N.P - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 17:19

Le communiqué :



Les sessions de chantiers participatifs ont enfin commencé.



- La SEOR recherche des bénévoles dès maintenant et jusqu’au mois de Septembre

- Toute personne capable de randonner peut être bénévole

- Les chantiers participatifs ont lieu dans la forêt de la Roche Ecrite (Nord de l’Ile) le week-end et la semaine

- Il est nécessaire de s’inscrire pour participer



Pour protéger le Tuit-tuit, un des oiseaux les plus rares au monde, l’association SEOR organise depuis 2017 des

chantiers participatifs dans le but de dératiser les zones de reproduction de cette espèce, toutes situées dans la forêt

de la Roche Ecrite (hauts de St Denis). Ainsi, pour mener à bien la dératisation de la saison 2023, la SEOR recherche

des bénévoles pour l’accompagner en forêt sur des sessions d’un ou deux jours.



Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement sur notre plateforme : SEOR dera-data : Sessions