La SEMADER expérimente la B:BOT avec les locataires de la résidence Gare Routière à Saint-Pierre

Le communiqué :



Aujourd’hui la SEMADER inaugurait la 1ère B:BOT réunionnaise dans un patrimoine social à Saint-Pierre. Les locataires de la résidence pilote Gare Routière ont pu découvrir le fonctionnement de l’automate de recyclage des bouteilles plastiques et l’outil de suivi qui permet de quantifier le plastique recyclé. Les résidents ont pu également profiter de la manifestation organisée pour l’occasion en pied d’immeuble, avec des jeux pour les enfants, des ateliers de recyclage pour tous, et un atelier vidéo dédié aux adolescents.



M. DAMOUR, élu à la politique de la ville de saint-Pierre, a encouragé les résidents à utiliser ce nouvel outil " Ici, à une petite échelle, avec la B :BOT, vous allez contribuer à la préservation de notre planète, vous participez au développement de l'économie circulaire, c'est important."



La SEMADER, pour sa part indique : "Nous sommes fiers d'être le 1er bailleur social de l'ile, mais également de métropole, à installer ce dispositif innovant de recyclage des bouteilles en plastique, au cœur de la résidence Gare Routière à Saint-Pierre." et complète "Il s'agit d'un dispositif de recyclage des déchets, puisqu'une seconde vie est donnée aux bouteilles en plastique, et pour vous, habitants, il s'agit de transformer vos déchets en pouvoir d'achat". Avec une gratification immédiate en bon d’achats auprès de l’enseigne Leclerc à proximité, les locataires s’organisent déjà pour optimiser cette nouvelle installation.



Pour clore la matinée, un buffet convivial avait été préparé par les locataires et les associations partenaires. La B :BOT est à présent installée dans le nouveau LCR où 3 associations (AIR, AZOT SERVICES et EDUCANOO) animent des ateliers quotidiennement. Elles accompagneront les locataires à l'utilisation de la BBOT. Cette action s’inscrit dans une volonté globale du bailleur d’accompagner les résidents de son patrimoine dans une dynamique de meilleure gestion des déchets. Depuis 2016, la SEMADER a consacré plus de 760 000 € du dispositif d’Abattement TFPB sur les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville pour mener diverses actions et travaux, afin précisément d’améliorer la gestion des déchets au sein de ses groupes d’habitations.



Avec la B:BOT déployée à la Réunion, l’ambition de récolter 512 tonnes de plastique chaque année sur le territoire.