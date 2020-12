Communiqué La SEDRE investira 282 millions d'euros en 10 ans

La Société d'Equipement du Département de la Réunion fait le point sur son programme de constructions et de réhabilitation de logements entre 2020 et 2029. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 13:43 | Lu 271 fois

Lors de son dernier Conseil d’administration de l’année 2020, la SEDRE a adopté son nouveau Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) pour la période 2020/2029.



Sur la période considérée, la SEDRE, qui disposait au 31/12/2019 d’un parc de 4 226 logements sociaux répartis dans 11 communes du Département, réalisera un programme de gros travaux et de réhabilitation qui concerneront 1345 de ces logements, à hauteur de plus de 47,2 millions d’euros.



Sur la même période, la société ambitionne de construire 947 nouveaux logements pour gérer un parc de 5 244 logements à l’horizon 2029.



Ce lourd programme d’investissements (réhabilitation et production neuve) se traduira par un volume de travaux de 268 millions d’euros.



A côté de cela, pour assurer la maintenance de son parc de logements parc au fil de l’eau, la SEDRE mobilisera sur les 10 années considérées plus de 13,5 millions d’euros.



Au total, ce sont donc près de 282 millions d’euros que la SEDRE compte injecter au cours des 10 prochaines années dans l’économie réunionnaise en général, dont une très grosse partie dans l’activité du BTP, soit plus de 28 millions d’euros en moyenne annuelle, apportant ainsi une contribution significative et durable au soutien de l’économie locale, principalement de l’activité du BTP et répondant, en fonction de ses moyens, aux attentes croissantes de la population réunionnaise en matière de logements.





