La SCP Belot Cregut Hameroux & Associés et Fidal : Un mariage réussi

Fidal, c'est plus de 1400 avocats et juristes en France et des partenaires dans 150 pays. Premier cabinet d’avocats d’affaires en France et deuxième en Europe continentale par la taille et le chiffre d’affaires, c'est tout naturellement, qu'ils se sont installés à la Réunion.

Fidal s'est rapproché du cabinet d'avocats Belot Cregut Hameroux & Associés, première société d’'avocats créée sur l'île de la Réunion. Doté d’une équipe pluridisciplinaire et grâce à son ancrage territorial, il entend confirmer sa présence à la Réunion et renforcer son appui au service des entreprises et des dirigeants réunionnais.



Une inauguration des locaux situés dans la rue de Paris à Saint Denis autour d’un cocktail dînatoire s'est tenue vendredi dernier. Cet événement était l'occasion de découvrir la nouvelle implantation et d'échanger avec les différents avocats autour des problématiques locales.