La SAPMER fête ses 75 ans

Le communiqué :



L’entreprise réunionnaise Sapmer a aujourd’hui 75 ans. Depuis 1947, elle ramène le meilleur de l’Océan Indien sur les meilleures tables du monde grâce à une pêche certifiée durable et responsable. Toute l’équipe, composée de près de 1000 personnes de la Réunion à Concarneau, en passant par Maurice et les Seychelles, est fière de cette pêche, de cette éthique et de ses labels !



Tout a commencé en 1947 par la seule volonté et l’incroyable détermination de quelques pionniers réunionnais partis à l’assaut de mers hostiles aux confins du monde. La SAPMER, ce fut d’emblée une passion de la mer que même les pêches de l’extrême n’ont réussi à apaiser. « Cette passion anime, aujourd’hui encore, l’ensemble de nos équipes qui sillonnent l’Océan Indien ».



D’un premier périple sur les îles Saint-Paul et Amsterdam, ils parviennent à ramener une denrée d’exception : la langouste de Saint-Paul. Une espèce présente exclusivement dans ces mers côtoyant l’Antarctique et qui va asseoir durablement la réputation de la SAPMER. Encore aujourd’hui, les pêcheurs Sapmer font partie des rares marins à travers le monde à s’aventurer aux confins de la planète pour la pêche de cette langouste unique, animés par la passion originelle des précurseurs et certifiée du label MSC, décernée aux pêches respectueuses de la reproduction des espèces, des espèces elles-mêmes et de l’environnement. « Depuis notre première pêche, nous savons qu’il est essentiel d’aller au-delà des normes car nous sommes convaincu que la pérennité des espèces est la condition sine qua non de notre pérennité », précise Adrien de Chomereau, PDG de Sapmer. Les marins du navire qui pêche la langouste, par exemple vont au-delà des législations puisqu’ils ménagent au sein de la zone de pêche un espace sanctuarisé afin de respecter la croissance des langoustes. « C’est important pour nous car grâce à ce protocole que l’équipage met en œuvre, nous avons la garantie de pêcher chaque année, des langoustes de bonne taille et d’excellente qualité. Notre travail acilité et les pêches correspondent aux demandes des consommateurs », argumente Yannis le capitaine de l’Austral.



Cette passion qui anime les pionniers de la première pêche a été préservée et s’est déclinée sur toutes les pêcheries. Au milieu des années 1980, SAPMER, pêcheur français engagé et responsable part à l’assaut des îles Kerguelen et Crozet. Il faut affronter les vagues gigantesques et les vents terrifiants de ce territoire de glaces. Ce sera pour la légine, une espèce rare et précieuse, un poisson dont la pêche se mérite autant qu’elle se redoute. Les équipes SAPMER furent là encore parmi les premières à la pêcher. Ces poissons à la chair fine font sont aujourd’hui sur les meilleures tables, de Tokyo à Paris en passant par La Réunion bien entendu ! Dès le milieu des années 2000, la pêche au thon albacore, puis la pêche à la bonite, ne tardent pas à se développer.



La Sapmer, c’est aussi une histoire de transmission avec des savoir-faire qui se passent de génération en génération et souvent, ce sont plusieurs membres d’une même famille qui sont à bord d’un même navire. Les casiers de pêches à la langouste sont issus d’une conception artisanale unique, effectués par les marins eux-mêmes entre deux campagne. Un partenariat a été noué avec le CAP matelot du lycée Lepervenche afin de participer à la formation des futurs matelots et un accent important est mené sur la formation des équipages. Installée aujourd’hui à Concarneau, à Maurice, aux Seychelles, le siège SAPMER est toujours resté et restera toujours à La Réunion. Avec près de 1000 salariés, ce pêcheur réunionnais compte parmi les plus beaux succès de l’île.

« Nous sommes aujourd’hui le deuxième exportateur réunionnais après le sucre. Nous sommes extrêmement fiers de notre pêche, ramenée tout au long de l’année par une équipe soudée, engagée et passionnée », termine Adrien de Chomereau.



Un anniversaire gastronomique



Pour fêter dignement ses 75 ans, SAPMER a mis les petits plats dans les grands et c’est peu dire ! 6 chefs ont concocté chacun une mise en bouche et un plat à partir des produits pêchés par l’armement réunionnais. Présenté par Thierry Kasprowicz, les chefs ont présenté eux-mêmes le fruit de leur travail et de leur créativité. La coordination de ce repas a été confiée à Larissa Rajaonativelo.