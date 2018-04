Communiqué La SAPMER et Salaisons de Bourbon associent leur savoir-faire La SAPMER et Salaisons de Bourbon associent leur savoir-faire. Voici le communiqué :

La Sapmer est née en 1947 au Port, Salaisons de Bourbon en 1973 à Saint-Pierre. A elles deux, ces fleurons de l’industrie réunionnaise cumulent 116 ans de savoir-faire. De leur rencontre est né une toute nouvelle gamme de poissons fumés, qui marque un tournant dans la stratégie de développement de la Sapmer.



De la mer à l’assiette, La Sapmer innove



Armateur français historique à la Pêche dans les Terres Australes et Antarctique Françaises, (TAAF), la SAPMER a initié depuis 4 ans une mutation organisationnelle et structurelle afin de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur : de la mer à l’assiette.

Traditionnellement revendus en marque blanche, ces produits font depuis peu l’objet d’une commercialisation sous la marque « Les comptoirs Sapmer ».

70 ans d’histoire n’ont cependant pas empêché le groupe d’être profondément ancré dans l’innovation. Depuis toujours, SAPMER n’a cessé de cultiver un esprit pionnier qui se traduit encore aujourd’hui dans le développement de sa nouvelle gamme de poisson fumé : Légine, Thon et pour la première fois Grenadier fumé, une innovation sur le marché de l’épicerie fine de la mer en circuit court.



Un savoir-faire créole unique pour un produit d’exception



La légine et le grenadier sont pêchés dans les Terres Australes et Antarctiques Française (TAFF) à plus de 3000 kilomètres des côtes réunionnaises, le thon lui, est pêché dans l’océan indien. Les poissons sont congelés à très basse température dès la sortie de l’eau afin de conserver intactes leurs chairs et leur fraîcheur.



Les pièces prélevées pour cette nouvelle gamme sont de premier choix ; « filet » pour le grenadier et la légine et « cœur de longe » pour le thon. Une fois livrés chez Salaisons de Bourbon, le salage des poissons se fait à sec et à la main. Vient ensuite l’étape de la fumaison artisanale selon un procédé unique, un savoir-faire dont Salaisons de Bourbon est le détenteur. La fumaison se fait à froid au bois de hêtre, ce qui permet une fumaison lente et conserve les chairs moelleuses et le goût authentique du poisson.



La qualité accessible à tous.



Ces produits préparés avec soin se veulent accessibles à tous, le prix de vente oscillant entre 4 et 7 euros les 100 grammes. Ils seront en vente exclusivement dans les poissonneries fines « Comptoirs SAPMER » du Port et de Saint Gilles, permettant ainsi aux consommateurs locaux de retrouver, à La Réunion, les fruits d’une pêche d’excellence. Le Réunion exportera bientôt son savoir-faire en métropole puisque cette nouvelle gamme sera disponible dans le futur Comptoir Sapmer de Concarneau qui ouvrira dans les prochaines semaines.

Zinfos974 Lu 115 fois





Dans la même rubrique : < > Route de Salazie: Des coupures 45 minutes prévues le 1er mai Le PCR appelle à participer massivement au défilé du 1er mai