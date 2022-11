A la Une .. La Russie sur le point de posséder le Satan-2, un missile capable d'atteindre la France en 6mn

Un communiqué du ministère russe de la Défense annonce aujourd'hui que "les essais de conception en vol du Sarmat [ICBM], également appelé Satan-2, pourraient se produire avant la fin de cette année, avec un deuxième lancement d'essai à effectuer" prochainement. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 17:38

La Russie a averti aujourd'hui qu'elle était sur le point de tester un missile capable de se déplacer à une vitesse terrifiante de 25.000 km/h qui pourrait atteindre la France en moins de six minutes.



Le missile Satan-2, que les Russes appellent aussi Sarmat, serait prêt pour un test avant la fin décembre. Il peut posséder 10 (lourdes) à 15 (plus légères) têtes nucléaires en son bord, ce qui lui donne la capacité de détruire en quelques secondes un territoire "de la taille du Texas ou de la France", selon les informations de la télévision russe. Le missile peut parcourir jusqu’à 10 000 kilomètres. Sa vitesse de pointe est de 7 kilomètres par seconde : à cette vitesse, il pourrait faire le trajet Moscou-Londres en 6 minutes seulement. Sa puissance maximale est d’environ 50 mégatonnes, soit 2.000 fois plus puissant que les bombes nucléaires lâchées sur Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde guerre mondiale.



Cette annonce intervient après des retards survenus dans sa mise au point.



L'annonce d'un autre test dans la foulée du premier pourrait laisser penser que le Satan-2 pourrait être entièrement déployé dès l'année prochaine.



A l'origine, les tests du missile Sarmat étaient prévus pour juin de cette année dans la région du Kamtchatka, mais ils n'avaient jamais eu lieu.





