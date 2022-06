A la Une . La Russie n’a "rien contre" l’adhésion potentielle de l'Ukraine à l'UE

Contrairement à une éventuelle entrée de l’Ukraine dans l’Otan, le président russe ne s’oppose pas à son éventuelle adhésion à l’Union européenne. Par NP - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 09:18





"Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion", a assuré le chef de l'État français aux côtés de ses homologues.



La Commission européenne favorable à l'octroi du statut de candidat à l’UE



Une nouvelle étape dans cette voie pour l’Ukraine qui a obtenu dès le lendemain, un avis favorable à son attribution du statut de candidat à l’UE par la Commission européenne, au même titre que la Moldavie.



“Nous recommandons de donner à l'Ukraine le statut de candidat, étant entendu que le pays procédera à un certain nombre de réformes importantes", a précisé la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, avant d’ajouter : "L'Ukraine a clairement montré son engagement à respecter les valeurs et les normes européennes. Et s'était embarqué, avant la guerre, sur la route vers l'UE".

Réunis à Kiev jeudi dernier, les dirigeants français, allemand, italien et roumain se sont positionnés pour l'octroi "immédiat" à l'Ukraine du statut officiel de candidat à une adhésion à l'Union européenne."Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion", a assuré le chef de l'État français aux côtés de ses homologues. Publier Une nouvelle étape dans cette voie pour l’Ukraine qui a obtenu dès le lendemain, un avis favorable à son attribution du statut de candidat à l’UE par la Commission européenne, au même titre que la Moldavie.“Nous recommandons de donner à l'Ukraine le statut de candidat, étant entendu que le pays procédera à un certain nombre de réformes importantes", a précisé la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, avant d’ajouter : "L'Ukraine a clairement montré son engagement à respecter les valeurs et les normes européennes. Et s'était embarqué, avant la guerre, sur la route vers l'UE".

"C'est leur affaire"



Vladimir Poutine dit n’avoir “rien contre” cette volonté de l'Ukraine d'adhérer à des unions économiques.

"Nous n'avons rien contre, c'est leur décision souveraine d'adhérer à des unions économiques ou pas (...) C'est leur affaire, l'affaire du peuple ukrainien", a déclaré le président Russe. Contrairement à l’OTAN, "L'UE n'est pas une alliance militaire”, a-t-il souligné.



L’octroi ou non de ce statut de candidat, constituant la première étape d'un processus de négociations qui peut durer des années, sera décidé par l’ensemble des dirigeants européens lors d'un sommet les 23 et 24 juin prochains. Les 27 devront ensuite donner leur feu vert à l’unanimité.