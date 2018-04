La Russie menace de frapper les navires qui lanceraient des missiles sur la Syrie

Tout missile américain qui viendrait à être tiré sur la Syrie sera abattu et les sites d’où ils sont partis seront pris pour cibles, a déclaré mardi soir Alexander Zassipkine l’ambassadeur de Russie au Liban, cité par la chaîne de télévision du Hezbollah, Al-Manar.



Cette information très inquiétante fait suite à la révélation faite par Le Point hier qu'un avion militaire russe avait délibérément survolé ce week-end, à très basse altitude et pourvu de toutes ses armes, ce qui est une première, la frégate militaire française Aquitaine, qui croisait en Méditerranée.



Selon Le Point, il s'agit d'un "message très clair aux autorités françaises, et au président de la République Emmanuel Macron". L'Aquitaine est un des fleurons de la marine nationale française, pourvu de missiles de croisière capables de frapper une cible distante de 1000 kilomètres. Capables donc de frapper la Syrie.