La Route du Littoral restera fermée ce mardi

Par LG - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 16:43









Des convois pour les poids lourds, transports de marchandises seront organisés dans la matinée de demain avec les horaires suivants :





Dans le sens Ouest/Nord à 7h, 9h et 11h

Dans le sens Nord/Ouest à 8h, 10h et 12h.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. Le CRGT vous informe qu’en raison de la forte houle persistante, et des conditions météorologiques encore trop défavorables, la route du Littoral restera fermée à la circulation la journée du mardi 22 février.Des convois pour les poids lourds, transports de marchandises seront organisés dans la matinée de demain avec les horaires suivants :Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.