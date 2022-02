La Route du Littoral est rouverte sur 4 voies

L'axe côtier entre La Possession et Saint-Denis sera de nouveau accessible ce jeudi. Les travaux de purges de la falaise au lieu de l'éboulement d'hier sont terminés. L'éboulis était constitué de plus de 1.000 m3 de roches qui sont tombées juste à côté des Potences. Un énorme bloc rocheux a réussi à franchir le mur de gabions pour atterrir sur la voie de droite. Fort heureusement, le sens côté montagne était fermé à la circulation depuis que le seuil de pluviométrie avait été franchi pour le déclenchement automatique de cette voie.



Depuis mercredi soir, la circulation entre le Nord et l'Ouest avait été déviée par la RD41 Route de la Montagne.



18h : Le CRGT vous informe que sur la RN1 Route du Littoral, les travaux de réparation du mur gabion sont terminés dans la zone des Potences. La route est rouverte à la circulation sur ses 4 voies entre Saint Denis et La Possession.



Cependant côté mer, la circulation se fait sur des voies réduites.

La remise à zéro de la chaine de blocs est prévue cette nuit.





12H14 CRGT : Sur la RN1 Route du Littoral, les travaux de purges de la falaise sont sur le point de se terminer et les travaux de remise en état de la chaussée sont en cours, une réouverture en mode basculé sur les voies côté mer est envisagée aux alentours de 14h sauf événements imprévus.



13H30 : La Route du Littoral est rouverte en mode basculé sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession. La circulation se fait actuellement sur deux voies en direction de l’Ouest et sur une voie en sens inverse.