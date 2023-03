A la Une . La Route du Littoral basculée sur les voies côtés mer entre la Grande Chaloupe et La Possession

Sur la RN1 Route du Littoral, suite aux dernières précipitations, la circulation va être basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession. Par NP - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 16:14

Le communiquée:



Suite aux dernières précipitations, la circulation sur la Route du Littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession avec 2 voies vers l’Ouest et 1 voie vers le Nord.