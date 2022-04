Sport Réunion "La Rose des Vents" : J-Nette gagne la course à voile organisée par le Club Nautique Portois

Dimanche 17 avril 2022 se déroulait "La Rose des Vents", course à la voile organisée par le Club Nautique Portois. Particularité de cette régate : des dames à la barre des bateaux. Par NP - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 07:55

Le communiqué du club nautique Portois :



Avec un temps ensoleillé et un vent croissant tout au long de la journée, de 5 à 15 nœuds, toutes les conditions sont réunies pour se faire plaisir sur l’eau !



A 11h00, au départ de la course, on compte 14 bateaux et une trentaine de dames à bord, prêtes à régater !



La première manche démarre "ti lamp, ti lamp" au houlographe du Port, avec un vent très faible de 5 nœuds. Les bateaux doivent laisser la tonne à bâbord, et terminer cette première manche au Débarcadère de Saint-Paul. Les résultats : victoire de J-Nette, suivie d’Anahita, d’Ocean Drive, puis de Chamalo.



La deuxième manche est un peu plus technique, le vent a forci pour atteindre les 8 à 9 nœuds. Elle débute au Débarcadère de Saint-Paul, se poursuit avec le contour d’une bouée devant le Creps de Saint-Paul, d’un passage de la tonne pour revenir au Débarcadère. Le départ se fait en vent de travers, avec une remontée au près et une descente retour sous spi avec un vent orienté sud. Les bateaux doivent tricoter des bords, multiplier les virements, puis les empannages ! Cette deuxième manche voit la victoire de J-Nette, suivie d’Ocean Drive, d’Anahita et de Chamalo.



Pendant la troisième manche, le vent atteint 15 nœuds, d’excellentes conditions pour revenir au Port. Le départ se fait au Débarcadère de Saint-Paul, avec une remontée vers la tonne et une belle arrivée sous spi au houlographe du Port.



Le peloton de tête de la troisième manche : Anahita, suivie de J-nette, d’Ocean Drive, puis de Ti Coque.

Toutes manches confondues, J-Nette est finalement le bateau vainqueur de la 11ème édition de "La Rose des Vents !"