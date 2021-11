A la Une . La Rochelle : Originaire de La Réunion, il est suspecté de deux viols

Le 12 septembre dernier, deux femmes auraient été violées. L'agresseur pourrait être le même homme : un jeune homme de 25 ans originaire de La Réunion et déjà condamné en 2016 par la cour d'assises des mineurs. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 10:59

Deux femmes ont été entendues par la police de la Rochelle pour des faits de viol. La première, âgée de 84 ans, a expliqué aux enquêteurs avoir été violée dans le hall de son immeuble vers 7 heures du matin après avoir promené son chien. Elle avait été hospitalisée en urgence après un infarctus consécutif à l'agression. La seconde, âgée d'une vingtaine d'années, a indiqué avoir subi le même sort au sortir d'une boite de nuit vers 5 heures le même jour, rapporte Sud Ouest.



Les policiers de la Sûreté départementale, après une minutieuse enquête, ont interpellé un suspect de 25 ans, originaire de La Réunion. Il a été mis en examen pour le viol de l’octogénaire le 17 septembre dernier, puis placé en détention provisoire. Grâce à l’ADN, les enquêteurs sont parvenus à relier les deux affaires de la nuit du 12 septembre. Le mis en cause reconnait une relation sexuelle avec la jeune fille mais selon lui, elle serait consentie. Il été mis en examen une seconde fois le 18 novembre pour viol.



Le jeune homme est connu de la justice. Il avait déjà été condamné à six ans de détention en 2016 par la cour d’assises des mineurs pour des faits identiques.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur