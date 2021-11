La Rivière-St-Louis : Une opération de police sème la panique

Les forces de l'ordre étaient mobilisées en nombre ce matin dans le quartier du Tapage, à La Rivière-Saint-Louis. Des hommes cagoulés, des techniciens de l'identification criminelle étudiant une scène de crime, et un drap blanc recouvrant ce qui pourrait être un corps. La scène ressemble à s'y méprendre à un meurtre et les militaires sont à la recherche d'un individu qui pourrait être l'auteur, évanoui dans les champs de cannes.



Mais il ne fallait pas s'y tromper, ne pas tomber dans le panneau comme l'ont fait certains auditeurs d'une radio bien connue, annonçant un meurtre et un assassin dans la nature. La panique s'est emparée du quartier où des riverains ont même témoigné qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux.



Il s'agissait en réalité d'un exercice effectué par la police nationale, sans cadavre.