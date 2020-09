La grande Une La Rivière St-Louis : Les gendarmes découvrent 13 animaux détenus dans des conditions sordides

Grâce à un signalement, les forces de l'ordre sont intervenues à la Rivière Saint-Louis chez une famille détenant 13 chiens dans des conditions cruelles, pour la chasse ou pour de la reproduction. Un cas malheureusement loin d'être isolé. Une plainte a été déposée auprès de la Procureure de Saint-Pierre. Par Marine Abat - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 14:48 | Lu 2817 fois





Sur place, quatre chiens destinés à la chasse sont enfermés dans des cages étroites souillées d'urine et d'excréments, en sous-nutrition, et même blessés. Un autre, un griffon, est attaché à une corde d'à peine un mètre. Un peu plus loin, un mâle et une femelle staffies sont découverts - chacun dans un box insalubre - ainsi qu'une femelle pinsher et cinq très jeunes chiots. Des animaux alimentant selon toute vraisemblance un trafic marron, activité qui pullule sur notre île . Au total, ce sont ainsi 13 animaux (dont seulement un identifié) qui sont détenus dans des conditions synonymes d'immenses souffrances pour ces êtres doués de sensibilité.

"C'est comme ça qu'on fait ici"



Cette détention est "complètement assumée et revendiquée", s’indigne Marie, la présidente de ZOOM, ahurie par la réponse du père de famille. "Il m'a dit : c’est comme ça qu’on fait ici'". Des propos irrespectueux à l’égard non seulement des animaux, mais aussi des Réunionnais, note-t-elle.



"La maltraitance n’est pas une culture, aucune communauté ne peut revendiquer des conditions insalubres, des privations en tout genre, des blessures sans soins. Il y a tellement de Réunionnais qui traitent bien leurs animaux, et qui vont dire que c’est dans la culture aussi la proximité avec eux", tient-elle à mettre les pendules à l’heure.

"Signalez, il est grand temps que les choses changent"



Une plainte a été déposée auprès de la procureure de Saint-Pierre. Acte de cruauté, trafic d'animaux, absence d'identification..., ce sont des peines de prison et des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont encourues par la famille. ​Parallèlement, une demande de retrait des animaux a été faite. Regrettant un protocole qui prend du temps, l’association lance d’ores et déjà des demandes d’accueil pour ces animaux qui ont connu l'enfer.



Si le calvaire touche aujourd'hui à sa fin, c'est grâce à un signalement (et à "une brigade de gendarmerie impliquée", fait remarquer Marie). La pratique étant répandue, elle invite toute personne témoin de maltraitance à signaler les faits à la gendarmerie ou à la police municipale, ainsi qu'à la DAAF*. "Ils se doivent d'intervenir. Ne lâchez pas ! Il est grand temps que les choses changent !"



*Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, service décontré de l'Etat, placée sous l'autorité du préfet à La Réunion











