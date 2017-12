A la Une . La Rivière St-Louis: Le tribunal annule la création de la commune C’est aujourd’hui que le Tribunal Administratif a décidé d'annuler la création de la 25e commune de la Réunion.





Le maire de Saint-Louis a également déposé un recours, car dès le 1er janvier prochain, la ville de Saint-Louis était sensée se détacher de la Rivière Saint-Louis.



Patrick Malet estime que la nouvelle commune serait trop fragile financièrement, théorie qui va dans le sens du premier recours déposé, estimant que les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement seraient loin d’être prêtes au 1er janvier.



Le tribunal administratif a finalement tranché, décidant d'annuler l’arrêté préfectoral.



Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion annule l’arrêté du préfet de La Réunion du 16 mars 2017 par lequel a été autorisée, à compter du 1er janvier 2018, la création d’une nouvelle commune dénommée "La Rivière" par détachement d’une portion du territoire de la commune de Saint-Louis.

Le tribunal a constaté que des irrégularités substantielles affectaient la procédure à l’issue de laquelle est intervenu l’arrêté litigieux.



En premier lieu, il a été constaté que la commune de Saint-Louis avait connu une dégradation de sa situation financière depuis la consultation des électeurs organisée en 2009, mais aussi depuis l’enquête publique réalisée en 2013, et que cette dégradation constituait une modification substantielle des circonstances de fait affectant l’économie générale du projet de création de la commune de La Rivière.



Ainsi, à la date du 16 mars 2017, le préfet ne pouvait, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, prendre l’arrêté portant création de commune sans qu’ait été mise en œuvre une nouvelle procédure comportant la réalisation d’une nouvelle enquête publique.



En second lieu, le tribunal a relevé l’irrégularité commise par l’autorité administrative en s’abstenant de recueillir l’avis du comité technique attaché à la commune de Saint-Louis sur un projet qui, eu égard à ses incidences sur les conditions de travail du personnel communal, aurait dû donner lieu à consultation de cette instance en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.



Sur ces deux points, il a été constaté que les irrégularités, qui avaient privé les personnes intéressées d’une garantie, étaient de nature à entacher d’illégalité l’arrêté préfectoral du 16 mars 2017 et devaient conduire à son annulation.

Pour rappel, alors que la création de la commune avait été autorisée par arrêté préfectoral le 16 mars dernier, un premier recours avait été déposé par une habitante de Saint-Louis.





