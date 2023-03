A la Une . La Rivière Saint-Louis fait ses adieux au centre artisanal du Bois

Les travaux de destruction de l’ancien site du centre artisanal du bois ont démarré ce vendredi. En lieu et place du bâtiment historique de la Rivière se dressera un nouveau lieu touristique et économique tourné évidemment sur l'activité du bois. Un symbole fort pour Juliana M’Doihoma. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 13:12

"Nous nous préparons à faire table rase du bâti, pas du passé", annonce Juliana M’Doihoma avant que la tractopelle ne donne son premier coup de pelleteuse sur la façade de l’ancien centre artisanal du Bois. D’ici quelques années, ce site construit dans les années 80 laissera place à un programme d’opérations regroupant des fonctions économiques, touristiques et culturelles.



Le nouveau site gardera évidemment un lien avec le bois puisqu’il intégrera une pépinière et une couveuse d’entreprises. Celles-ci partageront un atelier.



Si les premiers coups de pioche pour la construction du nouveau bâtiment ne sont pas pour tout de suite, il a vocation à devenir un "lieu de vie" pour la population de la Rivière où ils pourront se restaurer, se divertir et stationner grâce au parking sous-terrain. Le futur site aura également une vocation touristique afin de capter une partie des 400.000 touristes annuels qui se rendent à Cilaos.



Un symbole fort pour M’Doihoma



Durant la campagne électorale, Juliana M’Doihoma évoquait fréquemment le centre artisanal du bois comme l’illustration "de l’incurie de ceux en charge de la ville. Ce lieu historique était devenu une verrue dans la ville". Pouvoir passer à la phase opérationnelle de ce projet pour la maire de Saint-Louis est donc devenu "le symbole de ces engagements."



"J’avais annoncé que 2023 serait l’année de la transition. En voici l’illustration", souligne l’élue qui affirme que le nouveau lieu sera "la locomotive pour un développement local". Il faudra tout de même patienter un peu puisque le temps des études ne permettra pas les premiers coups de pioches avant 2025. "Le temps des études est long mais, comparé au temps de l’abandon, il faut relativiser", argue-t-elle.



Le projet va coûter 9,2 millions d’euros, est copiloté par la Civis et la ville de Saint-Louis. Le financement provient à 100% de l’État au travers de l’appel à projets Fonds Friches. Les travaux de reconstruction vont se faire par étapes. Le hangar principal va être démoli en premier, sur une période estimée à 6 semaines, avant la destruction des hangars 2 et 3.



