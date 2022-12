La Rivière Langevin subitement à sec, la faute à un composant électrique

Rien à voir avec la sécheresse. L’image n’en est pas moins inhabituelle en cette période des pluies. Le lit de la rivière Langevin a triste mine depuis ce mardi matin. L’explication est à trouver bien en amont, à 218 mètres d’altitude au lieu-dit la Passerelle où vient se nicher une installation d’EDF.



Il s’agit d’une "usine hydroélectrique qui fournit de l’électricité à l’équivalent de 1800 foyers", nous explique Nicolas Granier, adjoint au chef du service Production chez EDF. C’est une usine de production "modeste" qui constitue tout simplement la plus vieille centrale électrique à La Réunion. Elle a été livrée en 1961. Mais quel lien y a-t-il entre la baisse du débit de la rivière et cette usine ?



"La nuit dernière, on a eu une alarme à 3h du matin. Les techniciens ont immédiatement été prévenus et ils ont procédé à l’identification de la panne. Il s’agissait d’un petit composant électrique qui avait grillé", explique Nicolas Granier.



Il n’y aurait pas de baignade possible sans cette installation hydroélectrique



Avant l’incident, les turbines fonctionnaient avec un débit de 1.000 litres d’eau par seconde. Tout a été stoppé après l’alarme. Mais "rapidement au petit matin, on a redémarré la turbine avec 300 litres d’eau par seconde puis 500 litres". Cet après-midi encore, les équipes d’EDF étaient sur place jusqu’à revenir à un débit de 1000 litres. Ça va durer encore demain, prévoit le responsable adjoint, avant que le lit de la rivière ne retrouve son niveau habituel.



Si cette baisse de débit a été l’élément visible de cette panne survenue bien plus haut à 200 mètres d’altitude, les foyers saint-joséphois n’ont pas été impactés par des coupures. "D’autres moyens de production ont pris le relais", signale Nicolas Granier.



Cet incident vient sans doute apprendre à pas mal de monde que l’eau de la rivière Langevin ne ferait pas la joie des baigneurs si cette installation hydroélectrique n’était pas présente.



En effet, naturellement, le profil géologique de ce secteur fait que "l’eau s’infiltre dans la terre et n’arrive pas jusqu’à l’embouchure". Depuis les années 60 donc, l’usine EDF permet de capter cette eau, de la dévier dans un canal, de la faire chuter de 130 mètres - puisque l’usine est quant à elle installée à 87 mètres d’altitude - , ce qui génère cette force motrice actionnant une ou deux turbines (la deuxième est activée selon le débit de l’eau) et de la restituer dans le lit de la rivière quelques kilomètres plus loin. 10 mois sur 12 dans l’année, l’eau peut ainsi arriver jusqu’à l’embouchure et s'offrir aux baigneurs en donnant l’illusion qu’il s’agit d’un processus naturel.