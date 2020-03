La Réunionnaise du Rhum donne de nouvelles priorités à ses unités de production

Le monde entier et la Réunion connaissent actuellement une crise sanitaire majeure, sans précédent, qui conduit au respect absolu de mesures adaptées: gestes barrière, distanciation et confinement.



Depuis l’appel national aux gestes barrière début mars, le groupe Réunionnaise du Rhum (producteur des marques Rhum Charrette et Savanna) a donné de nouvelles priorités à ses unités de production. Ainsi le groupe déploie désormais toute l’énergie et le savoir-faire des équipes de la Distillerie de Savanna pour fournir les pharmacies et les hôpitaux réunionnais en alcool en vrac à hauts degrés.



De ce fait, ce sont déjà 11 000 litres d’alcool (permettant la fabrication de près de 25 000 litres de solution hydroalcoolique) qui ont été mis à disposition des acteurs locaux.



Aujourd’hui la distillerie décide de réaffecter un stock de 20 000 litres supplémentaires d’alcool pour approvisionner ces prochaines semaines les besoins les plus urgents des professionnels de la santé, de l’entretien et des administrations.



Une ligne téléphonique réservée à l’ensemble des professionnels est également créée à cet effet. Ils pourront maintenant contacter directement Distillerie de Savanna au 0692 700 890.



La Réunionnaise du Rhum et l’ensemble de ses équipes présentes sur les sites du groupe ou en télétravail sont mobilisées au quotidien afin d’apporter toute leur contribution à la solidarité et à l’effort local que requiert l’actuelle situation.



#tousensemble