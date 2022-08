A la Une . La Réunionnaise Tiphaine Maillard championne d'Europe de surf Stand Up Paddle

À 17 ans, la pensionnaire du Saint-Leu Surf Club s’offre le titre de championne d’Europe junior et une qualification pour les championnats du monde. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 14:43

Comme la petite Sirène, c’est dans les eaux danoises que Tiphaine Maillard s’est révélée au monde. Hier, la Saint-Leusienne fêtait ses 17 ans, aujourd’hui elle célèbre son premier titre européen lors de l’EUROSUP 2022.



Le surf Stand Up Paddle (SUP) consiste à prendre des vagues en ramant debout sur une planche de surf. Le Championnat d’Europe se déroule à Hvide Sande, sur la côte Ouest du Danemark. Si la mer du Nord n’a pas offert de condition exceptionnelle, Tiphaine a su tirer à profit les rares vagues à disposition.



Elle termine donc sur la plus haute marche du podium dans la catégorie junior. Cerise sur le gâteau, elle est qualifiée pour les championnats du monde en octobre prochain à Porto Rico. Cette fois chez les seniors.



Une année tout simplement exceptionnelle pour celle qui vient tout juste d’avoir son bac.



