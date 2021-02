A la Une . La Réunionnaise Sophie Elizéon nommée déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme et à la haine anti-LGBT

Une belle promotion pour Sophie Elizéon. La Réunionnaise, actuelle préfète de l’Aude, a été nommée ce mercredi en conseil des ministres sur décision du président de la République Déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. Elle prendra son poste le 8 mars prochain. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 07:05 | Lu 516 fois



Sophie Elizéon avait déjà travaillé sur la question des des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes



Sur Twitter, elle se dit « très honorée » d’occuper ce poste de Déléguée interministérielle.



Elle compte mener le combat « avec fraternité et détermination » insiste l’ancienne déléguée Outremer à Matignon. Sophie Elizéon avait déjà travaillé sur la question des des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes lorsqu’elle était déléguée régionale à la préfecture de La Réunion entre 2007 et 2012 . Elle avait été ensuite nommée déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-Mer entre 2012 et 2015.Sur Twitter, elle se dit « très honorée » d’occuper ce poste de Déléguée interministérielle.Elle compte mener le combat « avec fraternité et détermination » insiste l’ancienne déléguée Outremer à Matignon.

Très honorée de la confiance qui m’est faite par cette nomination @DILCRAH. Je mènerai ce combat pour la fraternité avec détermination. Je quitte l’Aude avec un goût de « reviens-y ». https://t.co/tFttIZ43uo

— sophie élizéon (@SophieElizeon) February 17, 2021







