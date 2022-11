A la Une . La Réunionnaise Shénaz Bagot rejoint le conseil d'administration de LADOM

Le ministre chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, a nommé deux nouveaux membres du conseil d'administration de l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), la Réunionnaise Shénaz Bagot et le Guadeloupéen Maël Disa. Par NP - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 13:26

La Réunionnaise Shénaz Bagot a créé plusieurs entreprises et a d'ailleurs était la plus jeune PDG de France. Elle a aussi été la première présidente de l'Ecole de la deuxième chance.