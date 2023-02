A la Une . La Réunionnaise Sarah Dufour remporte sa place pour la série Léo Mattéi

La jeune fille de 11 ans a remporté hier le Grand prix des As des P’tits du Casting 2023, propulsant ainsi sa carrière de comédienne. Elle est sur le point de faire ses débuts dans la série de TF1 Léo Mattei, marquant le début d'une carrière prometteuse. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 09:49

Âgée de 11 ans, Sarah Dufour est une enfant prodige. La Réunionnaise vient de remporter le Grand prix des As des P’tits du Casting 2023 qui s’est déroulé à Bagnières-de-Luchon. Avec sa personnalité et son charisme, Sarah a épaté le public et les juges grâce à une performance époustouflante.



En tant que grande gagnante du Grand prix des As des P’tits du Casting 2023, Sarah a maintenant l'opportunité de montrer ses talents de comédienne dans la série de TF1, Léo Mattei, aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Cette série populaire est un tremplin idéal pour les jeunes talents et elle pourrait bien faire parler d’elle dans les années à venir.



Sa famille la soutient dans ses aspirations artistiques. Sa mère Bénédicte avait fait le déplacement. Sarah Dufour sera accompagnée par un agent pendant un an.



