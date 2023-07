A la Une . La Réunionnaise Rolande Cazal reçoit la Légion d'honneur

La présidente de l'association bénédictine AFECT qui lutte contre les violences faites aux femmes est élevée au rang de chevalier sur le rapport de la Première ministre pour ses 43 ans de services. Par NP - Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 à 16:48

Des personnalités découvrent ce 14 juillet qu’elles sont, soit récipiendaires ou élevées à un nouveau grade de l'ordre juillet national de la Légion d’honneur. C'est le cas de Rolande Cazal, la présidente de l'association AFECT, l'Association féminine de l'Est contre tristesse, tyrannie et traumatisme.



Par décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023, pris sur le rapport de la Première ministre, Rolande Cazal est élevée au grade de chevalier pour ses 43 ans de services.

La plus haute décoration honorifique française "réunit des personnalités célèbres et des citoyens inconnus du grand public autour du mérite personnel au service de la nation.



Chaque nouvelle promotion de décorés raconte la noblesse des actions individuelles ou des parcours professionnels et sociaux qui dessinent les contours de la grandeur collective.



La Légion d’honneur illustre l’esprit civique français et le sens de l’intérêt commun", résume la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur.