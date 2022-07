Culture La Réunionnaise Nymphéa nous dévoile son premier clip

Son premier clip "Don’t let go", sorti ce 24 juin 2022, est un métissage entre musique traditionnelle et urbaine, "une musique à l’image de La Réunion". Par Lola Sautron - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 11:36





La chanson est à retrouver sur les plateformes : Spotify, Deezer, Amazon music. Le clip est également disponible sur la chaîne sur YouTube de KDM Family.

Nymphéa se lance dans le monde de la musique avec son titre “Don't let go”, un mélange de Maloya et de pop.

Elle est produite par la célèbre maison de disques KDM Family. Le même label qui produit les artistes réunionnais du moment Clara et Morgan.