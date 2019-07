La Réunionnaise Melvine Malard championne d'Europe des U19 avec les Bleues !

Quel tournoi pour Melvine Malard ! L'attaquante réunionnaise de l'Olympique lyonnais a été sacrée hier championne d'Europe des U19 avec l'équipe de France féminine. Les Bleuettes se sont imposées en finale face à l'Allemagne au St.Mirren Park de Paisley (Écosse) sur le score de 2-1. Une compétition dans laquelle Melvine Malard a terminé meilleure buteuse, avec quatre réalisations.



Si la Dionysienne, un des grands espoirs du foot féminin tricolore, n'a pas inscrit de but en finale, elle a tout de même impressionné pour son efficacité.



Remplaçante au tout début de la compétition, Melvine Malard a obtenu sa place pour la finale, après avoir à plusieurs reprises sauvé les Bleuettes d'une sortie prématurée.



On lui doit notamment la victoire des Tricolores en demi-finale face à l'Espagne, où elle a inscrit l'un des buts victorieux en prolongation (3-1). En match de poules, elle avait également réussi à renverser la tendance face aux Pays-Bas, en rentrant en cours de match et inscrire un doublé (3-1).



Le titre décroché par les joueuses de Gilles Eyquem est le 5e de leur histoire, une unité de moins que leur adversaire du jour, l'Allemagne. La sélectionneuse de la "grande" équipe de France, Corinne Diacre, peut voir l'avenir avec optimisme avec cette génération dorée, et pourquoi pas appeler prochainement Melvine Malard aux côtés de Valérie Gauvin. C'est tout le mal que l'on lui souhaite !