A la Une . La Réunionnaise Johanne Defay remporte le Roxy Pro-G-land

Johanne Defay s'est imposée en Indonésie. Sa première victoire de la saison la propulse à la troisième place du championnat du monde. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 13:15

Johanne Defay a remporté ce week-end le Roxy Pro-G-land en Indonésie. Elle a battu la leader du championnat du monde en finale pour faire un grand pas en avant dans le classement mondial.



Il s'agit de la première victoire de la Réunionnaise sur le World Championship Tour depuis le début de la saison. Elle ne s'était plus imposée depuis le Jeep Surf Ranch Pro en juin dernier.

Johanne Defay a eu fort à faire durant le Roxy Pro-G Land. Elle a terminé deuxième du premier tour et a donc dû passer par les éliminatoires.



La Réunionnaise a facilement dominé la Californienne Courtney Conlogue, l'une des plus proéminentes têtes d'affiche du championnat du monde. Elle a ensuite battu de justesse l'Australienne Stephanie Gilmore en quart de finale (12,90 à 12,60).



Johanne Defay a été confrontée à une autre Australienne en demi-finale. Bronte Macaulay participait à son premier tournoi du World Championship Tour de la saison et a longtemps tenu tête à la Réunionnaise qui a tout de même réussi à s'imposer, encore une fois sur un score très serré (13,66 à 13,33).

Johanne Defay a ensuite dû faire parler tout son talent lorsqu'elle s'est retrouvée une nouvelle fois en finale contre Carissa Moore. L'Hawaïenne, quintuple championne du monde et actuelle leader du classement. La Réunionnaise a battu son adversaire sur le fil, 14 contre 13,33. Une victoire qui la propulse à la troisième place du championnat du monde.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur