La Réunionnaise Émilie Maroteaux décroche la victoire à la Swiss Canyon Trail !

Par Ville de Saint Paul - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 18:38

Partie représenter La Réunion avec d’autres coureurs de Run Passion Trail, la Saint-Pauloise Émilie MAROTEAUX a décroché la victoire ce samedi 4 juin à la Swiss Canyon Trail en 14h24 en se classant 7ème au scratch.



2 400 coureurs étaient présents sur la ligne de départ et pas moins de 26 pays étaient représentés ! C’est dire si la concurrence était rude ! Les athlètes ont pu découvrir de magnifiques paysages suisses. Au départ de la course de 111 km dont 5 500 m de dénivelé positif, la marraine de cette édition du Swiss Canyon Trail Emilie MAROTEAUX, ainsi que les coureurs Julien LIBERTIAUX, Simon DESPRES, Cédric LEBON (111K – 3 870 m de D+), Stéphane ODULES, Ludwig VALGRESY (81K-2 320 m de D+) et Julie BACCO (51 km).

Les Réunionnais Fred MORIN décroche la 3ème place sur le 111 km et Stéphane ODULES se classe 5ème.



Bravo à la Saint-Pauloise Émilie MAROTEAUX et aux coureurs réunionnais qui ont porté fièrement les couleurs de notre île en Suisse !