Communiqué "La Réunion zone de non-droit pour le handicap" : Le GARDPH veut rencontrer le ministre de la Santé

Par N.P - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 10:27





Unafam (Union Nationale de Familles et Amis de Personnes malades et/ou handicapées psychiques) Alors que 58% des enfants et 66% des adultes vivant avec un handicap à la Réunion n’ont pas accès à leurs droits ouverts par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), le nouveau Groupement des Associations pour les Respect des Droits des Personnes Handicapées (GARDPH) créé en 2022, demande à être reçu par le ministre de la Santé en visite à la Réunion le 28 novembre prochain.Un courrier officiel a été adressé ce mardi à Christine Torres, sous-préfète chargée de la Cohésion sociale et de la jeunesse, ainsi qu’à Gérard Cottelon, directeur général de l’ARS Réunion.Au-delà des chiffres, il faut prendre en compte les « parcours de vie » qui débouchent trop souvent en impasse ou en sens-interdit : à 3 ans puis à 6 ans pour l’entrée à l’école, à 12 ans pour le collège, à 16 ans pour le passage au lycée ou en Institut médico-professionnel. À l’âge adulte c’est le blocage complet. Les familles assument seules, jusqu’à la limite de leurs forces, leur personne handicapée que la solidarité nationale a rejetée.Une dizaine d’associations réunionnaises œuvrant dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap s’unissent pour faire respecter leurs droits ouverts par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).En métropole, le handicap touche 2% de la population, à la Réunion c’est 4% ! La politique dans ce domaine n’est pas adaptée à notre territoire.Christine Caruel, par ailleurs présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a réussi à fédérer neuf associations regroupées au sein du GARDPH :