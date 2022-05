A la Une . La Réunion vue en ombre chinoise depuis l'île Maurice

Un photographe a immortalisé un cliché de La Réunion pris à 200 kilomètres de notre île, depuis Maurice. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 11:58

Lauzad a mis en ligne des photos prises la semaine dernière de La Réunion depuis l'île Maurice.

"J'ai eu la chance la semaine dernière d'avoir un air très sec permettant une bonne visibilité , la marée était presque basse et surtout les lueurs provoquées par les particules du volcan Tonga m'ont offert une belle ombre chinoise de La Réunion", explique-t-il sur sa page Facebook.



