La Réunion vue depuis Maurice: Explications

REUNION

Bonsoir toutes et tous

Maurice

la Réunion

2019 AOUT 08 15h50et les photos récentes publiées sur mes pages FB vous êtes nombreux à m'avoir demandé si j'avais en archive d'autres photos des reliefs de la Réunion visibles depuis Maurice.la réponse est affirmative. Et pour vous récompenser de votre fidélité je vous offre deux clichés pris en Novembre 2015.Pour moi ils sont les plus beaux que j'ai à ma disposition. Les photos ont été prises pardepuis la terrasse de son appartement à Bel Ombre dans le Sud-Ouest de Maurice.ce jour de fin Novembre 2015 les conditions étaient pratiquement optimales: horizon dégagé, relative sécheresse de la masse d'air, peu de vent et une marée assez basse.a donc pris ces photos se trouvant lui un peu en hauteur. Son champ de vision a donc été quelque peu amélioré.Je vous invite à consulter la page d'explicationLa distance minimale entreetest d'environ 172km.La distance minimale se mesure entre Piton Sainte Rose et le Morne.Et entre Sainte Rose et la côte Ouest de Maurice il y a à peine plus de 180km.Aussi gardez en tête que les hauteurs( point d'observation et du point observé) s'ajoutent et augmentent d'autant plus le champ de vision.Exemple si on regarde vers Maurice depuis le Piton de la Fournaise(plus de 2000m) on a un champ de vision de 240km( hauteur du volcan + sommets de Maurice= au minimum 240km).Evidemment faut-il encore que les conditions soient optimales.Et c'est là le problème. Sinon on aurait la chance d'apercevoir les deux îles presque tous les jours...De son côté Bernard avec, qui je corresponds depuis quelques années, me précise qu'il voit les reliefs de la Réunion 4 à 5 fois par an.enfin pourquoi "un vide" est-il aperçu entre le Piton des Neiges et celui de la Fournaise?Parce que seuls les sommets approximativement au dessus de 2000m sont visibles. Le reste de l'île n'est pas visible.Cependant je rêve de pouvoir faire un jour un cliché depuis le Piton de la Petite Rivière Noire( PDPRN) qui culmine à 828m.Selon la projection de Google Earth on devrait pouvoir observer une large partie de la Réunion grâce à l'altitude des deux îles.Encore une fois il faudra que les conditions soient optimales qui plus est au PDPRN qui ne doit pas se trouver au dessus des nuages bas.Voila pour quelques rapides explications.Cheers,Patrick Hoareau.