La Réunion va accueillir la flamme du soldat inconnu

Le communiqué:



En 1921, juste après la première guerre mondiale, la tombe d’un soldat inconnu mort pour la France est installée sous l’Arc de Triomphe afin d’honorer les soldats tombés pour défendre la France et parvenir à la victoire. Afin que ce soldat inconnu et pourtant très célèbre ne meure une seconde fois, victime de l’oubli et de l’indifférence, sa tombe est enrichie d’une flamme allumée depuis le 11 novembre 1923.



À l’occasion du centenaire de la création de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), des cérémonies d’accueil de la Flamme du Soldat inconnu ont été organisées dans une vingtaine de villes en 2021 et devrait être accueillie dans une quarantaine d’autres villes de métropole en 2022. Ces cérémonies sont destinées à promouvoir l’action de solidarité et de transmission intergénérationnelle en direction notamment de notre jeunesse.



Ravivage de la flamme de la Nation à la Réunion



La Réunion sera le seul territoire ultramarin à organiser l’accueil de la flamme qui mobilise de nombreux acteurs : les services de l’État, les forces armées de la zone sud de l’Océan Indien (FAZSOI), le rectorat, les collectivités territoriales, les associations patriotiques ainsi que la jeunesse réunionnaise.



Sous l’impulsion de la SMLH, cet événement exceptionnel permettra à de nombreux jeunes Réunionnais à travers des travaux guidés par les anciens combattants, d’honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France, et notamment des 1450 poilus de notre île qui ont perdu la vie lors de la Grande Guerre.



Calendrier prévisionnel



Dans un premier temps, une délégation de La Réunion composée d’une vingtaine de jeunes et de leurs accompagnateurs prendra son envol vers Paris le 16 octobre 2022.

La transmission de la Flamme à la délégation se tiendra le 19 octobre à 17h00 sous l’Arc de Triomphe puis la délégation reprendra le chemin de La Réunion le 21 octobre 2022.



La cérémonie d’accueil de la Flamme sera organisée à la Base Aérienne 181 le 25 octobre 2022. À cette occasion, une conférence de presse sera organisée afin de présenter le programme du parcours de la flamme à La Réunion.



Après cet accueil, la flamme de la Nation parcourra les 24 communes de l’île avec trois temps forts:

- le 30 octobre : ascension de la flamme au Piton des Neiges,

- le 10 novembre à Bras-Panon : organisation d’activités consacrées à la solidarité intercultuelle et au devoir de mémoire,

- le 11 novembre : célébration de l’armistice à Saint-Denis.



Madame l’ambassadrice Cécile Pozzo di Borgo, administratrice de la SMLH, chargée des sections de l’étranger et de l’Outre-mer, sera présente lors des journées des 10 et 11 novembre 2022.