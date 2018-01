La Réunion toujours placée en vigilance orages

Malgré une petite accalmie en ce début de matinée, La Réunion reste dans un contexte pluvio-orageux. Des averses orageuses sont attendues en matinée, principalement sur la moitié Nord-Est de l'île, ainsi que dans l'intérieur, et plus tardivement sur le reste du département.



Cet après midi, la moitié Sud sera à nouveau bien affectée. Ces conditions peuvent entrainer de forts cumuls et une activité électrique marquée.

En cours de nuit, environ 700 impacts ont été relevés principalement sur une grande moitié Nord-Est de l'île.

Entre 19 heures et 07 heures , il a été mesuré 170 mm à Bras Pistolet (hauts de Bras Panon), 123 mm à Gillot, 155 mm à La Plaine des Fougères, 88 mm à La Pointe du Gouffre.

Ce bulletin sera réactualisé ce jour vers 14h locales.