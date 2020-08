La Réunion toujours pas considérée comme zone active de circulation du virus

Le Premier ministre Jean Castex a dévoilé ce jeudi que 19 nouveaux départements étaient passés en zone rouge de circulation active du virus, soit 21 au total. L'île de La Réunion, malgré le niveau soutenu de personnes détectées positives au Covid depuis environ trois semaines, demeure en-deçà du seuil d'alerte.



En plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, le gouvernement a ainsi placé 19 nouveaux départements en "zone rouge circulation active du virus".



"Le virus circule dans toutes les régions. Dans la majorité des départements, l'incidence a dépassé les 10 pour 100.000 habitants. Il y a toutefois de fortes disparités. Un certain nombre de départements ont dépassé le seuil de 50 pour 100.000, un seuil important. Nous avons pris la décision d'inscrire 19 nouveaux départements en rouge, cela porte au total le nombre de départements concernés à 21. Tirer le signal d'alarme ne signifie pas que nous sommes dans une situation grave comme en début d'année, nous en sommes encore très loin. On estime qu'à l'époque le taux d'incidence se situait à 1000 pour 100.000", a détaillé le Premier ministre, rappelant toutefois que "Nous sommes depuis quelques semaines dans une phase de recrudescence de l'épidémie."